മെസ്സി ടൂർ പാൻ-ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഹൈദരാബാദിനെ യാത്രപ്പട്ടികയിൽ ചേർത്തു
Nov 1, 2025, 23:04 IST
അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 'GOAT ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2025'-ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച യാത്രാപട്ടികയിൽ ഹൈദരാബാദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ മെസ്സിയുടെ പര്യടനം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള (Pan-India) പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം: കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അർജന്റീനയുടെ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആരാധകർക്കായി ഹൈദരാബാദിനെ പര്യടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
- മാറ്റങ്ങൾ: നേരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അഹമ്മദാബാദിലെ പരിപാടിക്ക് പകരമായാണ് ഹൈദരാബാദിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. അഹമ്മദാബാദിലെ സ്പോൺസർമാരുടെ പരിപാടി ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റി.
- പര്യടന നഗരങ്ങൾ: പരിഷ്കരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മെസ്സി ഇനിപ്പറയുന്ന നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും:
- കൊൽക്കത്ത (ഡിസംബർ 13) - പര്യടനം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്.
- ഹൈദരാബാദ് (ഡിസംബർ 13, അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം)
- മുംബൈ (ഡിസംബർ 14)
- ന്യൂഡൽഹി (ഡിസംബർ 15) - പര്യടനം ഇവിടെ സമാപിക്കും.
- പരിപാടികൾ: 'GOAT കപ്പ്' സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം, സെലിബ്രിറ്റികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച, ഫുട്ബോൾ ക്ലിനിക്കുകൾ, സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നിവ ഹൈദരാബാദ് പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും.
- ലക്ഷ്യം: കിഴക്ക് (കൊൽക്കത്ത), തെക്ക് (ഹൈദരാബാദ്), പടിഞ്ഞാറ് (മുംബൈ), വടക്ക് (ന്യൂഡൽഹി) എന്നീ നാല് മേഖലകളിലും മെസ്സിയുടെ പര്യടനം എത്തിച്ച് ഇതിനെ ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ പരിപാടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് സംഘാടകരുടെ ലക്ഷ്യം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങളോ പരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണമായ ഷെഡ്യൂളോ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.