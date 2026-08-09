മെറ്റയുടെ റെക്കമൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം: 'ഇന്റർമീഡിയറി' പദവി റദ്ദാകുമോ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശോധനയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്ക് (Meta) വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ (IT) നിയമപ്രകാരമുള്ള 'ഇന്റർമീഡിയറി' (Intermediary) പദവി തുടരാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ റെക്കമൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം (Recommendation System) വഴി "ആര് എന്ത് കാണണം" എന്ന് കമ്പനി നേരിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും, പണം വാങ്ങി ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ നഷ്ടമായേക്കാം: ഐടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള 'സേഫ് ഹാർബർ' (Safe Harbour) സംരക്ഷണം ഇതിലൂടെ മെറ്റയ്ക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.
ഇന്റർമീഡിയറിയോ അതോ പബ്ലിഷറോ?: ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കേവലം ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ (Intermediary) എന്നതിലുപരി, ആൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുന്നതിലൂടെ കമ്പനി ഒരു പബ്ലിഷറുടെ (Publisher) ചുമതലയാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഡീപ്ഫേക്കുകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും: ഡീപ്ഫേക്ക് (Deepfake) ദൃശ്യങ്ങൾ, വ്യാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, ലേബൽ ചെയ്യാത്ത എഐ നിർമ്മിത വീഡിയോകൾ എന്നിവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തുടർച്ചയായി പ്രചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം മെറ്റയുടെ ആഗോള പ്രതിനിധികളോട് ആശങ്ക അറിയിച്ചു.
മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും പരിശോധന: മെറ്റയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നിയമോപദേശം തേടാനും, മറ്റ് പ്രധാന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ആൽഗോരിതം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാന രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളും ഭരണഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.