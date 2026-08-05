മെറ്റയ്ക്ക് അന്ത്യശാസനം: സക്കർബർഗ് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഐടി നിയമപ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ലോക്സഭാ പാനൽ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മെറ്റാ (Meta) സി.ഇ.ഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബാധം (unqualified apology) മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 79(3) പ്രകാരം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 'സേഫ് ഹാർബർ' (Safe Harbour) നിയമപരിരക്ഷ റദ്ദാക്കുമെന്നും, മെറ്റയെ ഒരു പബ്ലിഷറായി (Publisher) കണക്കാക്കി നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ച കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് 5 മണിക്കൂറോളം (രാത്രി 12:30 മുതൽ പുലർച്ചെ 5:00 വരെ) നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണം. കണ്ടന്റ് മോഡറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലമാണ് വീഡിയോ അപ്രത്യക്ഷമായതെന്നും പിന്നീട് അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും മെറ്റാ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയവും പാർലമെന്ററി സമിതിയും വ്യക്തമാക്കി.
ബി.ജെ.പി എം.പി നിഷികാന്ത് ദുബെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി പാനൽ ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് വിഷയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം നീക്കം ചെയ്തത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും സക്കർബർഗ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ:
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ: കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സമിതി നിർദേശിച്ചു.
സേഫ് ഹാർബർ സംരക്ഷണം: ഐടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമപരമായ പരിരക്ഷയാണ് സേഫ് ഹാർബർ. ഇത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടാൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്ക് മെറ്റാ നേരിട്ട് നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കേണ്ടി വരും.