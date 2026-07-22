സിക്കിമിൽ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതക സ്ഫോടനം; 20 മരണം: അഞ്ച് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം
ഗാങ്ടോക് / നാമ്ചി: സിക്കിമിലെ നാമ്ചി (Namchi) ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന എൻ.എച്ച്.പി.സി (NHPC) തീസ്ത സ്റ്റേജ്-VI ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ മീഥെയ്ൻ വാതക സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 20 തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് പേരെ പുറത്തെടുക്കാനായുള്ള ഊർജ്ജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
സമർദങ് പ്രദേശത്തെ ഹെഡ് റേസ് ടണലിലാണ് (HRT) തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം സംഭവിച്ചത്. പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മീഥെയ്ൻ വാതകം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ വിഷവാതകവും പുകയും ഉയർന്നതിനൊപ്പം തുരങ്കത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു.
സങ്കീർണ്ണമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം:
അപകടസമയം പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളുമടക്കം 25-ഓളം പേരാണ് തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 20 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി നാമ്ചി എസ്.പി സോനം ഡി ഭൂട്ടിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ 12 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യതക്കുറവും കനത്ത വിഷവാതകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന (NDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (SDRF), പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ഖനി രക്ഷാസേനയെയും (Special Mining Rescue Team) സംഭവസ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണവും ധനസഹായവും:
സംഭവത്തിൽ സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങ് കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 4 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചവരിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി റാങ്പോയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.