മെക്സിക്കോയുടെ 50% ഇറക്കുമതി തീരുവ: 2024 മുതൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വാഹന കയറ്റുമതിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭീഷണി
Dec 11, 2025, 20:15 IST
ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വാഹനങ്ങൾക്കും വാഹന ഭാഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്കും 2024-ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 50% വരെയുള്ള ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ (Import Tariffs), ഇന്ത്യൻ വാഹന കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് (Indian Auto Exports) ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു.
- പ്രധാന വെല്ലുവിളി: ഇന്ത്യയുടെ കാർ കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മെക്സിക്കോ. 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2025 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയും മെക്സിക്കോയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 8.6 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഇതിൽ 1.3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി ഇനം വാഹനങ്ങളായിരുന്നു.
- തീരുവയുടെ ലക്ഷ്യം: യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ (USMCA) സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഇറക്കുമതി കുറച്ച് പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങളെ (Domestic Industry) സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മെക്സിക്കോ ഈ ഉയർന്ന തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
- ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ആഘാതം: മാരുതി സുസുകി, ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് പോലുള്ള പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഈ അധിക തീരുവ കാരണം മെക്സിക്കൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ മത്സരക്ഷമമായ വിലയിൽ വിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു.
- പരിഹാരമാർഗ്ഗം: നിലവിലെ പ്രശ്നം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, ഇന്ത്യയും മെക്സിക്കോയും തമ്മിൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എഫ്ടിഎ നിലവിൽ വന്നാൽ, തീരുവകൾ കുറയുകയും ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മെക്സിക്കൻ വിപണിയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
മെക്സിക്കോയിലെ ഈ കടുത്ത തീരുവ ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ പുതിയ കയറ്റുമതി വിപണികൾ തേടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, ആഗോള തലത്തിലെ വ്യാപാര നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ആഘാതം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.