പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 'സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ്'; എണ്ണവില കുതിക്കുന്നു, രൂപ റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിൽ
Mar 29, 2026, 08:56 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആളിപ്പടരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതിയെ വലിയതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക്, യുദ്ധം മൂലം ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 120 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തിയത് വൻ തിരിച്ചടിയാണ്.
പ്രധാന ആഘാതങ്ങൾ:
- ഇന്ധനവും പാചകവാതകവും: എൽപിജി (LPG), എൽഎൻജി (LNG) ഇറക്കുമതിയുടെ 80-90 ശതമാനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും എൽപിജി ബുക്കിംഗുകൾ വൈകുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ദൗർലഭ്യം ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങി.
- രൂപയുടെ തകർച്ച: ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയായ 93.73-ലേക്ക് എത്തി. ഇത് ഇറക്കുമതി ചിലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിന് (Inflation) കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ജിഡിപി വളർച്ച: ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയുടെ 2026-ലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5.9 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
- കയറ്റുമതി മേഖല: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസുമതി അരി, പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായി. ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ വർധിച്ചത് കയറ്റുമതിക്കാരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.