പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 'സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ്'; എണ്ണവില കുതിക്കുന്നു, രൂപ റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിൽ

By  Metro Desk Mar 29, 2026, 08:56 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആളിപ്പടരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതിയെ വലിയതോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക്, യുദ്ധം മൂലം ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 120 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തിയത് വൻ തിരിച്ചടിയാണ്.

പ്രധാന ആഘാതങ്ങൾ:

  • ഇന്ധനവും പാചകവാതകവും: എൽപിജി (LPG), എൽഎൻജി (LNG) ഇറക്കുമതിയുടെ 80-90 ശതമാനവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും എൽപിജി ബുക്കിംഗുകൾ വൈകുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ദൗർലഭ്യം ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങി.

  • രൂപയുടെ തകർച്ച: ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയായ 93.73-ലേക്ക് എത്തി. ഇത് ഇറക്കുമതി ചിലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിന് (Inflation) കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

  • ജിഡിപി വളർച്ച: ഗോൾഡ്‌മാൻ സാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഏജൻസികൾ ഇന്ത്യയുടെ 2026-ലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5.9 ശതമാനമായി കുറച്ചു.

  • കയറ്റുമതി മേഖല: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസുമതി അരി, പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിയിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടായി. ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ വർധിച്ചത് കയറ്റുമതിക്കാരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

​പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

