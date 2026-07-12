വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ല
വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തീരദേശ നഗരമായ വിശാഖപട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെ 5:07 ഓടെയാണ് നഗരവാസികൾക്ക് ഭൂഗർഭ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സാഗർ നഗർ, താടിചെട്ലപാലം, സീതമ്മധാര, മാധവധാര, പെഡ വാൾട്ടെയർ, ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോളനി, എച്ച്.ബി കോളനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമി കുലുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ (NCS) കണക്കനുസരിച്ച് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണിത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാക്കിനടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 225 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെങ്കിലും, ഈ ഭൂചലനത്തിൽ എവിടെയും ജീവഹാനിയോ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.