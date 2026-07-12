വിശാഖപട്ടണത്തിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഇല്ല

By  Metro Desk Jul 12, 2026, 10:16 IST
ഭൂകമ്പം

വിശാഖപട്ടണം: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തീരദേശ നഗരമായ വിശാഖപട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെ 5:07 ഓടെയാണ് നഗരവാസികൾക്ക് ഭൂഗർഭ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സാഗർ നഗർ, താടിചെട്ലപാലം, സീതമ്മധാര, മാധവധാര, പെഡ വാൾട്ടെയർ, ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോളനി, എച്ച്.ബി കോളനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂമി കുലുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

​നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജിയുടെ (NCS) കണക്കനുസരിച്ച് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണിത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ കാക്കിനടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 225 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

​പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെങ്കിലും, ഈ ഭൂചലനത്തിൽ എവിടെയും ജീവഹാനിയോ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.

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