പാൽ ലിറ്ററിന് 110 രൂപ; സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പുതിയ വില

By  Metro Desk Aug 29, 2026, 22:54 IST
പാൽ

സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പാൽ വില കൂടും. പാലിന്‍റെ ഹോൾസെയിൽ വില വിറ്ററിൽ 93 രൂപയിൽ നിന്ന് 102 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാനാണ് മുംബൈ പാലുത്പാദക അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്ത വിപണന വില കൂടുന്നത് ചില്ലറ വിൽപ്പനയെയും ബാധിക്കുമെന്നും ലിറ്ററിന് 110 രൂപ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

കാലിത്തീറ്റയുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും പുല്ലിന്‍റെയും വില വർധിച്ചതാണ് പാൽ വില വർധിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനിടെ 25 ശതമാനം വർധനയാണ് കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ചെലവുകളിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാസം ആദ്യം പാൽവിലയിൽ ലിറ്ററിന് രണ്ടു രൂപയുടെ വർധനവ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും വില വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

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