വോട്ടുകച്ചവടത്തിന് മോദിയും അമിത് ഷായും സി.ഇ.സി ഗ്യാനേഷ് കുമാറും വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഗോവയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഗോയ് രഖോൻ യാത്ര'യിൽ (Goy Rakhon Yatra) പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്കുമെതിരെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
രാജ്യത്ത് 'വോട്ടുകച്ചവടം' (Vote Chori) നടക്കുകയാണെന്നും, ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഈ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർ അതിനുള്ള വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വോട്ട് ചോരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ, അമിത് ഷാ അത് നടപ്പാക്കാൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും നരേന്ദ്ര മോദി പിന്നിൽ നിന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കുറ്റവാചാരികളായ ആർക്കും നിയമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.