വ്യാജ കുടിയേറ്റം വഴിയുള്ള ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനം പഠിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ച് മോദി സർക്കാർ

By  Metro Desk May 26, 2026, 17:59 IST
Modi Amith Shah

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജനസംഖ്യാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Demographic change) പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം അനധികൃത കുടിയേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

​നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഹൈ-പവേർഡ് ഡെമോഗ്രഫി മിഷന്റെ' (High-Powered Demography Mission) ഭാഗമായാണ് ഈ സമിതിയുടെ രൂപീകരണം. വ്യാജ കുടിയേറ്റം രാജ്യത്തിന്റെ തനത് ജനസംഖ്യാ ഘടനയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു.

​അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുക, അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുക, ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുക തുടങ്ങിയ നിർണായക ചുമതലകളാണ് സമിതിക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയും തദ്ദേശീയരുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം.

