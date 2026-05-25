ഭീതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ; കശ്മീരിൽ കേബിൾ കാർ തകരാറിലായി: വിനോദസഞ്ചാരികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

By  Metro Desk May 25, 2026, 17:08 IST
ശ്രീനഗർ: ജ​മ്മു​കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ ഗു​ൽ​മാ​ർ​ഗി​ൽ കേ​ബി​ള്‍ കാ​റി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ 300 ഓ​ളം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ​അ സം​ഭ​വം. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന കേ​ബി​ൾ കാ​റു​ക​ൾ നി​ശ്ച​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​ന​യു​ടെ​യും പോ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും ത​ദ്ദേ​ശി​യ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ റോ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ നി​ല​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​ർ​ക്കും ത​ന്നെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

