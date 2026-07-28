താനെയിൽ കാലവർഷക്കെടുതി രൂക്ഷം: 18 മരണം, 800-ഓളം പേരെ ബാധിച്ചു

By  Metro Desk Jul 28, 2026, 13:45 IST
താനെ മഴ

താനെ (മഹാരാഷ്ട്ര): കാലവർഷം കനത്തതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഇതുവരെ 18 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് 17 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​ഉരുൾപൊട്ടൽ, മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ കാരണം 229 കുടുംബങ്ങളിലെ 797-ഓളം ആളുകളെ ദുരന്തം ബാധിച്ചു. ഇവരെ അധികൃതർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

​ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും 187 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും കഴിയുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

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