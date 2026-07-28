താനെയിൽ കാലവർഷക്കെടുതി രൂക്ഷം: 18 മരണം, 800-ഓളം പേരെ ബാധിച്ചു
Jul 28, 2026, 13:45 IST
താനെ (മഹാരാഷ്ട്ര): കാലവർഷം കനത്തതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഇതുവരെ 18 പേർ മരണപ്പെട്ടതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് 17 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഉരുൾപൊട്ടൽ, മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ കാരണം 229 കുടുംബങ്ങളിലെ 797-ഓളം ആളുകളെ ദുരന്തം ബാധിച്ചു. ഇവരെ അധികൃതർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും 187 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും കഴിയുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.