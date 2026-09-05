സഹാറൻപൂരിൽ പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കി; വൻ പ്രതിഷേധം: വിമർശനവുമായി അഖിലേഷ് യാദവും മായാവതിയും
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ കളക്ടറേറ്റ് വളപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പള്ളി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊളിച്ചുനീക്കിയതിനെച്ചൊല്ലി സംസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധവും രാഷ്ട്രീയ പോരും കനക്കുന്നു. അനധികൃത നിർമാണമെന്ന് ആരോപിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദീകരണമെങ്കിലും, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും വിവിധ സംഘടനകളും കടുത്ത അമർഷവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
'മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർ സനാതനികളല്ല': അഖിലേഷ് യാദവ്
സംഭവത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്തെത്തി. മറ്റു മതങ്ങളെയും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ 'സനാതനി' ആകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ഇത്തരം വർഗീയ ധ്രുവീകരണ നടപടികൾക്ക് മുതിരുന്നതെന്നും, നിയമപരമായ തുടര്നടപടികൾക്ക് അവസരം നൽകാതെ ധൃതിപിടിച്ചാണ് പള്ളി പൊളിച്ചതെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു.
മായാവതിയുടെയും മറ്റ് നേതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം
വിഷയത്തിൽ ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതിയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് സഹാറൻപൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന കൈരാന എം.പി ഇഖ്റ ഹസനെ പൊലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ചു
സംഭവം വിവാദമായതോടെ സഹാറൻപൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും (RAF, PAC) വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശം പൂർണ്ണമായി സീൽ ചെയ്ത ശേഷമാണ് പുലർച്ചെയോടെ പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. ക്രമസമാധാന നില തകരാതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.