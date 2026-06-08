ജയ്‌പൂരിൽ റോഡ് വികസനത്തിനായി പള്ളിയും ക്ഷേത്രങ്ങളും പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു; നഗരത്തിൽ കടുത്ത ജാഗ്രത: ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കി

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 16:21 IST
Jaipur

ജയ്‌പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിൽ റെയിൽവേ ലൈന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന പ്രധാന റോഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പള്ളിയും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നു. ജയ്‌പൂർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (JDA) നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരത്തിലെ ജഗത്‌പുര നന്ദ്പുരി അണ്ടർപാസ് ഭാഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൈയേറ്റമൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

​നിലവിൽ 25-30 അടി മാത്രം വീതിയുള്ള റോഡ് 80 അടിയായി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടി. ഒരു മസ്ജിദ്, രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഒരു സത്സംഗ മന്ദിരം, ഒരു മസാർ (തൈക്കാവ്) എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ചോളം ആരാധനാലയങ്ങളാണ് ഇവിടെ റോഡ് വികസനത്തിനായി നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നൂറാനി മസ്ജിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നിർമാണങ്ങൾ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകം തന്നെ പൊളിച്ചുനീക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കർശന സുരക്ഷയും മുൻകരുതലുകളും:

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജയ്‌പൂർ നോർത്ത്, ജയ്‌പൂർ ഈസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന പോലീസ് ജില്ലകളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ്, ബൾക്ക് എസ്എംഎസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവ താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ വാർത്തകളും വർഗീയ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ മുൻകരുതൽ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് കനത്ത പൊലീസ് കാവലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്:

  • 3,000-ത്തിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചു.
  • ​രാജസ്ഥാൻ ആംഡ് കോൺസ്റ്റാബുലറിയുടെ (RAC) 12 കമ്പനികൾ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ട്.

  • ​അതീവ ജാഗ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • ​സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം താത്കാലികമായി വിച്ഛേദിച്ചു.

​നിയമവിരുദ്ധമായ കൂട്ടംകൂടലുകൾ തടയുന്നതിനായി ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ (BNSS) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നൂറ്റിമുപ്പതിലധികം അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ അധികൃതർ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പൊളിച്ചുനീക്കാൻ അധികൃതർ നൽകിയ സമയം അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ജെസിബികളും ബുൾഡോസറുകളുമായി ഭരണകൂടം നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ സമാധാനപരമാണെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

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