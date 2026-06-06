ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ച നിലനിർത്താൻ നീക്കം; സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയുമായാണ് (EAC-PM) അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
ആഗോളതലത്തിലെ അസ്ഥിരതകൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കാനും വളർച്ചാ വേഗത നിലനിർത്താനുമുള്ള വിവിധ നയപരമായ നടപടികൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിലും ഊർജ്ജ മേഖലയിലും വരുത്തിയേക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമിതി വിലയിരുത്തി.
വ്യവസ്ഥകൾ ലളിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക, ബിസിനസ്സ് സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം (Ease of doing business) മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ തുടരാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ 7.7 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർണായക യോഗം നടന്നത്.