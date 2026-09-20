സിനിമകളും മേഘാലയ ഹണിമൂൺ കൊലപാതക കേസും മാതൃകയാക്കി; പുണെ വ്യവസായി കേതൻ അഗർവാളിനെ തള്ളിയിട്ടു കൊന്ന കേസിൽ 5053 പേജ് കുറ്റപത്രം
പുണെ: പൂണെയിലെ വ്യവസായി കേതൻ അഗർവാളിനെ (Ketan Agarwal) ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ (Lohagad Fort) നിന്ന് താഴ്ചയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 5,053 പേജ് കുറ്റപത്രം പുണെ റൂറൽ പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കേതൻ അഗർവാളിന്റെ പ്രതിശ്രുത വധു സിയ ഗോയൽ (Siya Goyal), കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരി (Chetan Chaudhary), സുഹൃത്ത് റിതേഷ് ഹാംഗെ (Ritesh Hange) എന്നിവരാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്.
പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കേസിന്റെ പ്ലാനിംഗും നിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
1. സിനിമകളും മേഘാലയ കൊലപാതകവും പഠിച്ചു
കേതനെ വകവരുത്താൻ പ്രതികൾ വിവിധ കൊലപാതക സിനിമകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകളും നിരന്തരം കണ്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, മേഘാലയയിൽ ഹണിമൂണിനിടെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ 'സോനം രഘുവംശി' (Sonam Raghuvanshi) കേസിലെ വിവരങ്ങളും ഇവർ ഓൺലൈനിൽ വിശദമായി സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നു. പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഇവർ ഇതിലൂടെ തിരഞ്ഞത്.
2. വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും പദ്ധതിയും
കേതനെ തനിച്ചു കോട്ടയിലെത്തിക്കാൻ 'മാഹി' (Mahi) എന്ന വ്യാജ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇവർ നിർമ്മിച്ചു. സിയയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് അവൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് നൽകാൻ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് വരാൻ ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെ കേതനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
3. അപകട മരണമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമം
മുമ്പ് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വീണു മരിച്ച സംഭവം ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കാൽ വഴുതി വീണതാണെന്ന് വരുത്തിതീർക്കാനാണ് ലോഹഗഡ് കോട്ട തന്നെ കൊലപാതക സ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
4. കൊലപാതകം നടന്നത് ഇങ്ങനെ (ജൂൺ 18)
കോട്ടയിലെത്തി കേതന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് സിയ തോളിൽ പിടിച്ച് തള്ളുകയും ചേതൻ കാലിൽ പിടിച്ച് തള്ളി താഴേക്ക് ചവിട്ടിയിടുകയുമായിരുന്നു. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് കേതൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
നൂറിലധികം സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.