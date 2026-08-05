ഗഡ്കരിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജ 'ഡീപ്ഫേക്ക്' വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മുംബൈ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്; ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പൊതുവേദിയിൽ സ്ഥാനമില്ല

By  Metro Desk Aug 5, 2026, 18:33 IST
നാഷണൽ

മുംബൈ: കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെയും കുടുംബത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിച്ച അപകീർത്തികരമായ ഡീപ്ഫേക്ക് വീഡിയോകളും എഐ (AI) ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ മുംബൈ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

​കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇ20 (E20) എഥനോൾ നയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗഡ്കരിയും കുടുംബവും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു മന്ത്രി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മെറ്റാ (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം), എക്സ് (ട്വിറ്റർ), ഗൂഗിൾ/യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് ആരിഫ് ഡോക്ടറുടെ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകിയത്.

​ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി, ഗഡ്കരിക്കെതിരെ പ്രചരിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ "തികച്ചും നികൃഷ്ടവും അസഭ്യവുമാണ്" എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരടക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

​വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനും പ്രതിച്ഛായയ്ക്കും കോട്ടം വരുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 11 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിതിൻ ഗഡ്കരി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഭാവിയിലും ഇത്തരം ഡീപ്ഫേക്ക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകാനും, കമ്പനികൾ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like