മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും: മുംബൈ-പൂനെ എക്സ്പ്രസ് വേ അടച്ചു; ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി, ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടരുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് മുംബൈ-പൂനെ റൂട്ടിൽ വൻ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും വെള്ളപ്പൊക്കവും. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രശസ്തമായ മുംബൈ-പൂനെ എക്സ്പ്രസ് വേയും പഴയ മുംബൈ-പൂനെ ദേശീയപാതയും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചു. കർജാത്-ലോണാവാല ഭാഗത്തുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിലേക്ക് വൻതോതിൽ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞുവീണതോടെ ഈ റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു.
മുംബൈ-പൂനെ എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ പുതിയതായി തുറന്ന 'മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്' ഭാഗത്ത് ടണൽ രണ്ടിന് സമീപമാണ് വലിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി പുലർച്ചെ 4 മണി മുതൽ വാഹനങ്ങൾ മറ്റ് വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ ഇരു നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള യാത്ര പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈവേ ട്രാഫിക് പൊലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി
റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണും പാറയും വീണതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ-പൂനെ ഇന്ദ്രായണി എക്സ്പ്രസ്, ഡെക്കാൻ ക്വീൻ, ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്, ഡെക്കാൻ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി സർവീസുകൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കി. അഹമ്മദാബാദ്-കോലാപ്പൂർ എക്സ്പ്രസ്, ഇൻഡോർ-ദൗണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ ബദൽ റൂട്ടുകളിലൂടെ തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രാക്കിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു.
മഴ കനത്തതോടെ മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഡബ്ബാവാല' സർവീസുകളും ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പൂനെയിൽ റെഡ് അലർട്ടും മുംബൈയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പൂനെ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് നിലവിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.