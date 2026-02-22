നമോ ഭാരത് RRTS-ഉം മീററ്റ് മെട്രോയും ട്രാക്കിലേക്ക്; ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
മീററ്റ്: ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് ഇടനാഴിയിലെ അതിവേഗ യാത്രാ സംവിധാനമായ നമോ ഭാരത് (RRTS), മീററ്റ് മെട്രോ എന്നിവയുടെ സർവീസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും യാത്രാസമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പാണിത്.
പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകൾ:
- നമോ ഭാരത് (RRTS): റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (RRTS) വഴി മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ഡൽഹി മുതൽ മീററ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിന്നിടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- മീററ്റ് മെട്രോ: ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ 'ലോക്കൽ മെട്രോ ഓൺ ആർആർടിഎസ്' (Local Metro on RRTS) മോഡലാണിത്. അതായത്, ഒരേ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ ദീർഘദൂര നമോ ഭാരത് ട്രെയിനുകളും നഗരത്തിനകത്തുള്ള മെട്രോ ട്രെയിനുകളും ഓടും.
- യാത്രാ സൗകര്യം: അത്യാധുനിക എയർ കണ്ടീഷൻഡ് കോച്ചുകൾ, സൗജന്യ വൈഫൈ, സുരക്ഷയ്ക്കായി സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, വീൽചെയർ സൗകര്യം എന്നിവ ഓരോ ട്രെയിനിലും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വികസന കുതിപ്പ്:
"ഈ പദ്ധതി മീററ്റിനെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളെയും ഡൽഹിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. ഇത് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും." - നരേന്ദ്ര മോദി (പ്രധാനമന്ത്രി).
മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെയിനുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ (Fare Details)
യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ രണ്ട് തരം കോച്ചുകളാണ് നമോ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിലുള്ളത്:
|
ക്ലാസ്
|
കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
|
കൂടിയ നിരക്ക് (മുഴുവൻ ദൂരം)
|
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ്
|
₹20
|
₹150
|
പ്രീമിയം ക്ലാസ്
|
₹30
|
₹225
- ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്: 'RapidX Connect' എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ, സ്റ്റേഷനുകളിലെ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ വഴിയോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. കൂടാതെ ഡൽഹി മെട്രോ കാർഡും (NCMC) ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.
- സൗകര്യം: പ്രീമിയം ക്ലാസിൽ കൂടുതൽ ലെഗ് സ്പേസ്, ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ, പ്രത്യേക ലോഞ്ച് സൗകര്യം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്.
അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ: എവിടെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കും?
ഡൽഹി-മീററ്റ് പാതയ്ക്ക് പുറമെ, NCRTC (National Capital Region Transport Corporation) ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന ഇടനാഴികൾ കൂടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്:
- ഡൽഹി - ഗുരുഗ്രാം - അൽവാർ (Delhi-Alwar): ഡൽഹിയെ ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാം, ധരുഹേര എന്നിവ വഴി രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. (ഏകദേശം 164 കി.മീ).
- ഡൽഹി - പാനിപ്പത്ത് (Delhi-Panipat): ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിനെ ഡൽഹിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാത വടക്കൻ മേഖലയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കും. (ഏകദേശം 103 കി.മീ).
- ഭാവി പദ്ധതികൾ: ഹൈദരാബാദ്-വാറങ്കൽ, ബംഗളൂരു-മൈസൂരു, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സമാനമായ RRTS പാതകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
യാത്ര സമയം (Travel Time)
- ഡൽഹി - മീററ്റ്: നമോ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ കേവലം 58 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിലെ സാരായ് കാലെ ഖാനിൽ നിന്ന് മീററ്റിലെ മോദിപുരത്ത് എത്താം.
- മീററ്റ് മെട്രോ: മീററ്റ് സൗത്ത് മുതൽ മോദിപുരം വരെയുള്ള 21 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പിന്നിടാം.