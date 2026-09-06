"നാരാസ് ഫൂഫയും" "OG-യും"; ജനറേഷൻ 'സീ' ഭാഷയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെയും വിമർശകരെയും കൊട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: വിമർശകർക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനുമെതിരെ പുതിയ തലമുറയുടെ (Gen Z) ട്രെൻഡിംഗ് ശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ശ്രീറാം കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ (SRCC) ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി 'Gen Z' ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്.
വികസന പദ്ധതികളെയും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും എപ്പോഴും എതിർക്കുന്ന വിമർശകരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ "നാരാസ് ഫൂഫ" (Angry Uncle / ദേഷ്യക്കാരനായ അമ്മാവൻ) എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിവാഹങ്ങൾക്കും വിശേഷ ചടങ്ങുകൾക്കും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് എപ്പോഴും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്മാവന്മാരെപ്പോലെയാണ് ചിലർ. രാജ്യം എന്ത് നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും "ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യം?" എന്ന് ചോദിച്ച് തടസ്സം നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ഇത്തരം നിഷേധാത്മക ചിന്താഗതിക്കാരുടെ പണിയെന്നും മോദി പരിഹസിച്ചു.
കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികവിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ 'OG' (Original Gangsters - അതായത് പഴയ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ) എന്ന Gen Z വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. "ശ്രീറാം കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 'OG' കൾ ആണ്" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കയ്യടിയോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് സ്വീകരിച്ചത്.
സമീപകാലത്ത് തരംഗമായ 'ധുരന്ധർ' (Dhurandhar) എന്ന സിനിമയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
"നിങ്ങളുടെ സീനിയർമാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തത് ഇന്ന് സാധ്യം"
13 വർഷം മുൻപ് ഇതേ കോളേജിൽ താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, അന്ന് രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും ഭയവും അഴിമതിയും കാരണം അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും യൂണികോണുകളും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷവും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.