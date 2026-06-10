നെഹ്‌റുവിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി; ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി

By  Metro Desk Jun 10, 2026, 09:15 IST
Modi 12 Year

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന റെക്കോർഡ് ഇനി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സ്വന്തം. രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ റെക്കോർഡാണ് അദ്ദേഹം മറികടന്നത്. ജൂൺ 10-ഓടെ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ 4,399 ദിവസത്തെ ഭരണകാലയളവ് മോദി മറികടന്നു. 1947 മുതൽ 1952 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നെഹ്‌റു ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ തലവനായിരുന്നതിനാലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകാലയളവിൽ മോദി മുന്നിലെത്തിയത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി 14 വർഷത്തിലധികം രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തുടർച്ചയായ കാലയളവിലായിരുന്നില്ല.

​ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന്റെയും എൻ.ഡി.എ (NDA) സർക്കാർ 12 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ ഇന്ന് വിപുലമായ എൻ.ഡി.എ യോഗം ചേരും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബി.ജെ.പി ഉന്നത നേതൃത്വം, എൻ.ഡി.എ ഭരിക്കുന്ന 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരും സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കും.

ആഗോള നേതാക്കളുടെ ആശംസകൾ

ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലോകനേതാക്കൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെ: "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണിത്," എന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ പ്രധാനമന്ത്രി ജെയിംസ് മരാപെ: 20 കോടിയിലധികം (200 മില്യൺ) ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടമാണെന്നും മോദി ഒരു മാതൃകാ നേതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ പ്രധാനമന്ത്രി കമല പ്രസാദ് ബിസേസർ: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മുൻനിര ശബ്ദമായി മാറിയെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

​2014 മേയ് 26-നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത്. 2019-ൽ രണ്ടാം തവണയും, 2024 ജൂൺ 9-ന് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തി.

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