ഗാന്ധി സ്മരണയിൽ രാജ്യം; ഇന്ന് ഗാന്ധിജയന്തി: രാജ്ഘട്ടിൽ പുഷ്പാർച്ചന

By  Metro Desk Oct 2, 2026, 08:15 IST
മഹാത്മഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ബാപ്പുവിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ രാജ്യം. ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. സത്യവും അഹിംസയും ആയുധമാക്കി ലോകത്തിന് പുതിയൊരു സമരമാർഗ്ഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പ്രസക്തിയേറുന്നുവെന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

​ഡൽഹിയിലെ രാജ്ഘട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, രാഷ്ട്രപതി, മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരമർപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെങ്ങുമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗാന്ധിജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണം, ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ, സേവന വാരങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​കേരളത്തിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്രകളും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു. ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട സ്വരാജ്, ലാളിത്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നീ ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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