ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം: 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം
ന്യൂഡൽഹി: എഴുപത്തിരണ്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിന് വീണ്ടും അഭിമാന നിമിഷം. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തരംഗമായ 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ രാജ്യം മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന നെഗറ്റീവ് ഷേഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ മികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ പുരസ്കാരം.
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ പുറത്തിറങ്ങി, നിരൂപക പ്രശംസയും ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയവും ഒരുപോലെ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു 'ഭ്രമയുഗം'. ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയം ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഈ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു ദേശീയ പുരസ്കാരം കൂടി മമ്മൂട്ടി തന്റെ പേരിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജൂറി ഔദ്യോഗികമായി വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മലയാള സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. മറ്റ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.