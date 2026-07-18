ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം: ദേശീയ വേദിയിൽ മലയാളത്തിന് മിന്നും തിളക്കം; പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി മലയാള സിനിമ
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകം കാത്തിരുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വൻ നേട്ടവും തിളക്കമാർന്ന അംഗീകാരവും. 2024-ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മലയാളം ഇത്തവണയും ദേശീയ തലത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. 'എആർഎം' (ARM) എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ആലപനത്തിലൂടെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൊറർ-ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലൂടെ ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള (Cinematography) പുരസ്കാരം നേടി.
ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ നോൺ-ഫീച്ചർ സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ ആനന്ദ് ജ്യോതി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭദ്രകാളി നാടകം' പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് (Special Mention) അർഹമായി. അവാർഡ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെയും കരുത്ത് ഒരിക്കൽക്കൂടി ദേശീയ തലത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.