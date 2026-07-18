ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം: ദേശീയ വേദിയിൽ മലയാളത്തിന് മിന്നും തിളക്കം; പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി മലയാള സിനിമ

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 18:31 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകം കാത്തിരുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വൻ നേട്ടവും തിളക്കമാർന്ന അംഗീകാരവും. 2024-ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായ ജൂറിയാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

​വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മലയാളം ഇത്തവണയും ദേശീയ തലത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. 'എആർഎം' (ARM) എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ആലപനത്തിലൂടെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൊറർ-ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലൂടെ ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകനുള്ള (Cinematography) പുരസ്‌കാരം നേടി.

​ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ നോൺ-ഫീച്ചർ സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ ആനന്ദ് ജ്യോതി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭദ്രകാളി നാടകം' പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശത്തിന് (Special Mention) അർഹമായി. അവാർഡ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെയും കരുത്ത് ഒരിക്കൽക്കൂടി ദേശീയ തലത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

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