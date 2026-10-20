ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങൾ: ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഗൗരവത്തോടെയുള്ള സ്മരണയും ആചരണവുമാകണം പ്രധാനം
രാജ്യത്ത് ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങൾ വെറുമൊരു അവധി ദിവസമായി കണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങേണ്ടതാണോ, അതോ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഭരണഘടനയും സ്വാതന്ത്ര്യപോരാട്ടങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ എന്ന ചർച്ച സജീവമാകുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനം (ജനുവരി 26), സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം (ആഗസ്റ്റ് 15), ഗാന്ധി ജയന്തി (ഒക്ടോബർ 2) തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ദേശീയ ദിനങ്ങൾ വെറുമൊരു വിശ്രമവേളയോ വിനോദയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരമോ മാത്രമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ ശില്പികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെയും യാഗങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ആചരിക്കുന്നത്. പതാക ഉയർത്തലും ദേശസ്നേഹ പരിപാടികളുംക്കപ്പുറം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെയും ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തെയും കുറിച്ച് പുതുതലമുറ ചിന്തിക്കാനുള്ള വേദിയായി ഈ ദിനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം ദേശീയ ദിനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ജോലികളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു അവധി ദിവസം മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്. ആഘോഷങ്ങളും ഒപ്പം രാജ്യത്തോടുള്ള കടപ്പാട് പുതുക്കാനുള്ള ഗൗരവമേറിയ ആചരണങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒത്തുപോകുമ്പോഴാണ് ദേശീയ അവധി ദിനങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നത് എന്ന് സാമൂഹിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.