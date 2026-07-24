ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം എൻഎസ് എ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം: വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി ഡൽഹി പോലീസ്; നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രം
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം (NSA) കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പതിവ് ഭരണപരമായ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഈ അധികാരം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ, തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ഈ കടുത്ത നിയമം പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം ശക്തമായിരുന്നു.
പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം:
പതിവ് നടപടി: എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും കൃത്യമായി പുതുക്കുന്ന സാധാരണ ഭരണപരമായ നടപടിക്രമം (Routine administrative exercise) മാത്രമാണിതെന്ന് പോലീസ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
സമരങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ള തീരുമാനം: പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിജ്ഞാപനത്തിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായിരുന്നുവെന്നും സമീപകാല സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കരുത്: തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(2) പ്രകാരം നൽകുന്ന ഈ അധികാരം 1980-കൾ മുതൽ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് റൂട്ടീനായി പുതുക്കി നൽകിവരുന്ന ഒന്നാണെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.