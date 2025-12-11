നാവികസേനയുടെ ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്റർ; ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ റോഡിൽ പരിഷ്കരണം അനിവാര്യം: പറക്കൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ ആറുമാസം വരെ എടുത്തേക്കും
Updated: Dec 11, 2025, 13:17 IST
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെയും തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെയും (Indian Coast Guard) ഉപയോഗത്തിലുള്ള തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ (ALH) 'ധ്രുവ്' (Dhruv) ശ്രേണിയിലെ വിമാനങ്ങൾ വീണ്ടും പറന്നുയരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രധാന ഘടകത്തിന് നിർബന്ധിത പരിഷ്കരണം (Mandatory Modification) വരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം.
- പ്രധാന പ്രശ്നം: ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ റോഡുകൾക്ക് (Flight Control Rods) നാശം സംഭവിക്കുന്നതുമായി (corrosion/wear and tear) ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ പ്രശ്നമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ സുരക്ഷിതമായ പറക്കലിന് നിർണായകമായ ഈ ഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ച് കടലിന് മുകളിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപ്പുരസം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദ്രവിക്കാനുള്ള (saline environment) സാധ്യതയുണ്ട്.
- പരിഹാരം: ഈ പ്രധാന ഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ദൃഢത നൽകുന്നതിനായി സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള റോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് മാറ്റാനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (HAL) ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- നിലവിലെ സ്ഥിതി: മുൻപ് ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങളുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കരസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയുടെ എല്ലാ ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും പറക്കൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. കരസേനയുടെയും വ്യോമസേനയുടെയും പതിപ്പുകൾ (Army and Air Force variants) സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം പറക്കാൻ അനുമതി നേടിയെങ്കിലും, നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും 'മാരിടൈം റോൾ' (Maritime Role) പതിപ്പുകൾക്ക് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
- സമയപരിധി: നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെയും പക്കലുള്ള 28 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഏകദേശം ആറുമാസം വരെ സമയം എടുത്തേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർണായകമായതിനാൽ, ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.