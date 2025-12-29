പേപ്പട്ടി കടിച്ച എരുമയുടെ തൈര് കഴിച്ചു: ഉത്തർപ്രദേശിൽ 200ഓളം ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തു

ബദായൂം (ഉത്തർപ്രദേശ്): പേപ്പട്ടി കടിയേറ്റ് ചത്ത എരുമയുടെ പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ തൈര് (റായ്ത്ത) കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബദായൂം ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഗ്രാമവാസികൾ പേവിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തു.

സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം:

  • വിരുന്ന്: ഡിസംബർ 23-ന് പിപ്രൗൾ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഒരു മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ (തേരഹ്‌വിൻ) പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. വിരുന്നിൽ എരുമപ്പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ റായ്ത്ത വിളമ്പിയിരുന്നു.

  • എരുമയുടെ മരണം: ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എരുമയെ ഒരു പേപ്പട്ടി കടിച്ചിരുന്നു. വിരുന്നിന് ശേഷം ഡിസംബർ 26-ന് എരുമ പേവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചാവുകയും ചെയ്തു.
  • പരിഭ്രാന്തി: എരുമ ചത്തതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലായ ഗ്രാമവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉജ്ഹാനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ എത്തി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും അടക്കം വലിയൊരു സംഘം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതികരണം:

പാലിലൂടെ പേവിഷബാധ പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് വാക്സിൻ നൽകിയതെന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. രാമേശ്വർ മിശ്ര അറിയിച്ചു. പാൽ തിളപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് നശിക്കുമെങ്കിലും ഗ്രാമവാസികളുടെ ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. നിലവിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

പാലിലൂടെ പേവിഷബാധ പകരുമോ?

​ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കനുസരിച്ച്, പേവിഷബാധയുള്ള മൃഗത്തിന്റെ പാൽ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും:

  1. തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ: വൈറസ് അടങ്ങിയ പച്ച പാൽ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായി (Theoretically) അപകടസാധ്യതയുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
  2. മുൻകരുതൽ: രോഗം ബാധിച്ചാൽ മരണം 100% ഉറപ്പായതിനാൽ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർമാർ വാക്സിൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്.

