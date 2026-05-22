നീറ്റ് വിവാദം; എൻ.ടി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പാർലമെന്ററി പാനൽ: 'ചോർച്ച'യെന്ന വാദം തള്ളി പരീക്ഷാ ബോർഡ്
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പാർലമെന്ററി സമിതി രൂക്ഷമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് എം.പി ദിഗ്വിജയ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ-യുവജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് എൻ.ടി.എ ചെയർമാൻ പ്രദീപ് കുമാർ ജോഷി, ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിങ് എന്നിവരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ പൂർണ്ണമായി ചോർന്നിട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് എൻ.ടി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ചില ക്രമക്കേടുകളും വീഴ്ചകളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, മുഴുവൻ ചോദ്യപ്പേപ്പറും ചോർന്നു എന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും അവർ പാനലിനെ അറിയിച്ചു.
എൻ.ടി.എയുടെ വാദം: "ചില പ്രത്യേക ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്. എൻ.ടി.എയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത്. എങ്കിലും ക്രമക്കേടുകളോട് 'സീറോ ടോളറൻസ്' (zero-tolerance) നയമുള്ളതിനാലാണ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാനും ജൂൺ 21-ലേക്ക് പുനഃപരീക്ഷ നിശ്ചയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്."
എൻ.ടി.എയുടെ ഈ വിശദീകരണത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ കടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയതെന്നും എം.പിമാർ ചോദിച്ചു. നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എൻ.ടി.എ ഡി.ജി പാനലിന് മറുപടി നൽകി.
കൂടാതെ, ഏജൻസിയിൽ നിലവിലുള്ള 25 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി (CBT) നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്നും എൻ.ടി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമിതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.