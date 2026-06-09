നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ
ന്യൂഡൽഹി: വിവാദമായ നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG 2026) പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചാക്കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ക്രമക്കേടിന് പിന്നിലെ മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ വഴി വിചാരണ നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജുഡീഷ്യറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലൊന്നിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിബിഐ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ 'ഗസ് പേപ്പറുകൾ' (Guess Papers) എന്ന പേരിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചോർന്നതായും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതായും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും, പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുമാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വിചാരണ വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ മാഫിയകളുടെ ക്രമക്കേടുകൾ കാരണം യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയിൽ (NTA) ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതികളെ സിബിഐ ഇതിനകം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.