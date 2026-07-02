നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളായി നടത്തണം; ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG) രാജ്യത്തുടനീളം ഒരൊറ്റ ദിവസം നടത്തുന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളായി (Phased Manner) നടത്തണമെന്ന് പാർലമെന്ററി സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഒരേ ദിവസം നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വലിയ സുരക്ഷാ-സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും (Logistical Burden) സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിർദ്ദേശം.
കോൺഗ്രസ് എം.പി മുകുൾ വാസ്നിക് അധ്യക്ഷനായ വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീ-ശിശു ക്ഷേമം, യുവജന-കായിക കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചത്. യു.പി.എസ്.സി (UPSC) പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന മാതൃകയിൽ ഘട്ടങ്ങളായി നീറ്റ് പരീക്ഷയും നടത്താമെന്നാണ് ചില എം.പിമാർ യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
പരീക്ഷാ മാറ്റങ്ങളും ചർച്ചകളും:
ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടത്തിപ്പ്: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് വഴി ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പരീക്ഷയുടെ നോഡൽ മന്ത്രാലയമായ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ട്രീം തിരിച്ചുള്ള പരീക്ഷകൾ സാധ്യമല്ല: എം.ബി.ബി.എസ്, ആയുഷ്, നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾക്കായി പ്രത്യേകം പരീക്ഷകൾ നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നുവന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും നീറ്റ് സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായതിനാൽ അത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് എൻ.ടി.എ അറിയിച്ചു.
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ (CBT): വരും വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായി (CBT Mode) മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപ് രാജ്യത്തുടനീളം ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കുകയും തുടർന്ന് ജൂൺ 21-ന് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷാ രീതികളിൽ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളും വരുത്താൻ പാർലമെന്ററി സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ എൻ.ടി.എയ്ക്ക് സ്വയംഭരണ പദവിക്ക് പുറമെ നിയമപരമായ പദവി (Statutory Status) നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും സമിതി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.