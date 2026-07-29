നീറ്റ് പ്രതിഷേധം അക്രമമല്ല; യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രതിഫലനം: രാഹുൽ ഗാന്ധി

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 16:37 IST
പാർലമെൻ്റ്

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കുമെതിരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക്രോധമോ അക്രമമോ അല്ലെന്നും അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തലമുറയുടെ പ്രത്യാശകളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും പ്രതിഫലനമാണെന്നും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബി.ജെ.പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യുവാക്കളുടെ ഈ വികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിനുള്ള പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ (Public Examinations Amendment Bill) ലോക്‌സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി.

രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തെരുവിലിറങ്ങി തങ്ങളുടെ ശബ്ദമുയർത്തിയത് എനിക്ക് ഏറെ പ്രത്യാശയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ കോപമോ അക്രമമോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബി.ജെ.പിയിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വന്തം മക്കളോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കാണാനാകും. ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇതിൽ അഭിമാനിക്കണം," - രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

​ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനും സുതാര്യമായ പരീക്ഷകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയ വേളയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

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