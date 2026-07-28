നീറ്റ് പ്രതിഷേധം: ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET-UG) പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അറസ്റ്റിലാവുകയോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്ത 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെയും മുൻപ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവരെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർണായക നിർദേശം നൽകിയത്.
പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നിലവിൽ കഠിനമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മോചനം: ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ മുൻപ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മുഴുവൻ പ്രതിഷേധക്കാരെയും ഉടൻ തന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഡൽഹിയടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണം: പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡ്രോൺ റെക്കോർഡിംഗുകൾ, ബോഡി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ, വയർലെസ് സന്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ തെളിവുകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അവ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം: പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അമിത ബലപ്രയോഗവും, അതിക്രമങ്ങളും ഗൗരവതരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, സംഭവത്തിൽ നിഷ്പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) നിയമിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിക്ക്: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇരുനൂറിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവവും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികളല്ല, മറിച്ച് പുറത്തുനിന്നെത്തിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദവും കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം തടയാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി, വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേസ് കൂടുതൽ വാദത്തിനായി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.