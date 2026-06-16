നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസ്: പ്രതിക്ക് ജൂൺ 21-ലെ പുനഃപരീക്ഷ എഴുതാൻ ഡൽഹി കോടതിയുടെ അനുമതി

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 18:17 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പരീക്ഷയായ 'നീറ്റ് യുജി' (NEET UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒരാളായ യാഷ് യാദവിന് ജൂൺ 21-ന് നടക്കുന്ന പുനഃപരീക്ഷ എഴുതാൻ ഡൽഹി കോടതി അനുമതി നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി റൂസ് അവന്യൂ കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.

​കേസിൽ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള യാഷ് യാദവിന് കസ്റ്റഡിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോലീസുകാരുടെ സുരക്ഷയിലായിരിക്കും ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുക. ഇതോടൊപ്പം പ്രതിയുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​പരീക്ഷ എഴുതാനും കുടുംബ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി 15 ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യാഷ് യാദവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേസിലെ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലായതിനാലും മറ്റ് പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനാലും പ്രതിക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ പ്രത്യേക ജഡ്ജി ഡോ. വിശാൽ ഗോഗ്നെ വിസമ്മതിച്ചു. പകരം കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാനും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കോടതി അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു.

​ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (NTA) പ്രതിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ എൻ.ടി.എ-യ്ക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് ജാമ്യത്തെ ഒരു ശിക്ഷയായി മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവില്‍ നിന്നാണ് സി.ബി.ഐ യാഷ് യാദവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ 13 പേരിൽ ഒരാളാണ് ഇയാൾ. ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ജൂൺ 21-ന് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. 

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