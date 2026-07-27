നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കും; അറസ്റ്റിലായവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ബീഹാർ സർക്കാർ
പട്ന: നീറ്റ് (NEET-UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ബീഹാർ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയോ തടങ്കലിലാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉടനടി മോചിപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കേസുകൾ പിൻവലിക്കും: ജൂലൈ 26 വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മുൻപായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എഫ്.ഐ.ആറുകളും (FIR), ക്രിമിനൽ പരാതികളും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകളും പിൻവലിക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
അറസ്റ്റിലായവർക്ക് മോചനം: കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രതിഷേധക്കാരെയും ഉടൻ തന്നെ വിട്ടയക്കും.
തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല: പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഭാവിയിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ പ്രതികാര നടപടികളും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകി.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത്.