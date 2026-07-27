നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കും; അറസ്റ്റിലായവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ബീഹാർ സർക്കാർ

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 23:48 IST
Bihar

പട്‌ന: നീറ്റ് (NEET-UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ബീഹാർ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയോ തടങ്കലിലാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉടനടി മോചിപ്പിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

കേസുകൾ പിൻവലിക്കും: ജൂലൈ 26 വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് മുൻപായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എഫ്.ഐ.ആറുകളും (FIR), ക്രിമിനൽ പരാതികളും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകളും പിൻവലിക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

അറസ്റ്റിലായവർക്ക് മോചനം: കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രതിഷേധക്കാരെയും ഉടൻ തന്നെ വിട്ടയക്കും.

തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല: പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ ഭാവിയിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ പ്രതികാര നടപടികളും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകി.

​ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായത്.

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