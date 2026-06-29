നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച: 10 പ്രതികളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ജൂലൈ 11 വരെ നീട്ടി

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 17:27 IST
നീറ്റ് കേസ്

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പിടിച്ചുലച്ച നീറ്റ് യുജി (NEET-UG 2026) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് കേസിലെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഡൽഹി കോടതി നീട്ടി. പ്രതികളെ ജൂലൈ 11 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രത്യേക ജഡ്ജി വിജേത സിങ് റാവത്താണ് സിബിഐയുടെ (CBI) അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

​പ്രതികളുടെ നിലവിലുള്ള കസ്റ്റഡി കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇവരെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടണമെന്ന് സിബിഐയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വി.കെ. പഥക് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​യഷ് യാദവ്, മംഗിലാൽ ബിവാൽ, ദിനേഷ് ബിവാൽ, വികാസ് ബിവാൽ, ധനഞ്ജയ് ലോകണ്ടെ, തേജ്വസ് ഹർഷദ് ഷാ, ശുഭം ഖൈർനാർ, മനീഷ വാഗ്മാരെ, മനീഷ ഹവിൽദാർ, ഡോ. മനോജ് ഷിരൂരെ എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡിയാണ് നീട്ടിയത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളായ പ്രഹ്ലാദ് കുൽക്കർണി, ശിവരാജ് രഘുനാഥ് മൊതേഗാവ്കർ എന്നിവർ ജൂലൈ 8 വരെയും മനീഷ ഗുരുനാഥ് മന്ധാരെ ജൂൺ 30 വരെയും നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

വലിയ തുകയ്ക്ക് ഇടപാട്

രാജസ്ഥാനിലെ സിക്കർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ തുകയ്ക്കാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭം ഖൈർനാർ വഴിയാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ യഷ് യാദവിനും അവിടെ നിന്ന് മംഗിലാൽ ബിവാലിലേക്കും എത്തിയത്. മംഗിലാൽ തന്റെ മകൻ വികാസ് ബിവാലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യപ്പേപ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ ചോദ്യപ്പേപ്പർ മറ്റ് പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാങ്ങി മറിച്ച് വിറ്റതായും സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന പ്രതിയായ മംഗിലാലിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ചോർന്ന ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ സിബിഐ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

​മെയ് 3-ന് നടന്ന ആദ്യ പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നതായി പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മെയ് 12-നാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (NTA) പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത്. തുടർന്ന് ജൂൺ 21-നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി പുനഃപരീക്ഷ നടത്തിയത്. കേസിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, പൊതുപരീക്ഷാ നിയമം (Public Examinations Act 2024) എന്നിവ പ്രകാരമാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 

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