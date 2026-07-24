നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച: വൻ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ എൻ.ടി.എയിൽ നടപടി; 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു
Jul 24, 2026, 20:19 IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകളിലും ശക്തമായ നടപടിയുമായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA). വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വസനീയതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കടുത്ത നടപടി.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നാർക്കായക പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് നടപടി വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ കൂടുതൽ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.