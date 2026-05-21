നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: മെഡിക്കൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ കർണാടകയിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നു
May 21, 2026, 17:30 IST
ദേശീയതലത്തിൽ നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലിനും പിന്നാലെ കർണാടക സർക്കാർ സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിലേക്ക്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുടെ സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ നീറ്റ് ഫലത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ മുൻകൂട്ടി ആരംഭിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.
സാധാരണയായി മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം മറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശന നടപടികൾ വൈകാതിരിക്കാനാണ് കർണാടക പരീക്ഷാ അതോറിറ്റി (KEA) ഈ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കൃത്യസമയത്ത് സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.