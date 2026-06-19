നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ: ടെലിഗ്രാമിന്റെ താത്കാലിക വിലക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചു

By  Metro Desk Jun 19, 2026, 12:01 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിനായി നീറ്റ് (NEET-UG) പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലിഗ്രാം ആപ്പിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ താത്കാലിക വിലക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിവെച്ചു. വിലക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ടെലിഗ്രാം നൽകിയ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ അധ്യക്ഷനായ വെക്കേഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി.  

​അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയിൽ തെറ്റില്ലെന്നും ഐടി ആക്ട് സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരം ആപ്പുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ നടപടി അമിത നിയന്ത്രണമല്ലെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടി മാത്രമാണെന്നും ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.  

​ജൂൺ 21-നാണ് നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ജൂൺ 22 വരെയാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ്-ഐടി മന്ത്രാലയം ടെലിഗ്രാമിന് രാജ്യത്ത് താത്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ മെസ്സേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചർ ജൂൺ 30 വരെ നിർജ്ജീവമാക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 15 കോടിയോളം വരുന്ന സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ നടപടിയെന്നായിരുന്നു ടെലിഗ്രാമിന്റെ വാദം. എന്നാൽ രാജ്യസുരക്ഷയും പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യതയും മുൻനിർത്തി കോടതി സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു.  

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