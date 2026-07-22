നീറ്റ് ക്രമക്കേട്: പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; ലോക്സഭ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ഉന്നയിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ കടുത്ത ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് ലോക്സഭാ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു.
സഭ സമ്മേളിച്ചയുടൻ തന്നെ നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ സഭാ നടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പീക്കർക്ക് സാധിച്ചില്ല.
സ്പീക്കറുടെ നിലപാട്:
സഭാ നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമല്ലെന്നും" സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയമായതിനാൽ സഭയിലെ മറ്റ് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്. ഇതിനിടെ രാജ്യസഭയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി.