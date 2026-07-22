നീറ്റ് ക്രമക്കേട്: പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; ലോക്‌സഭ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 11:13 IST
പാർലമെൻ്റ്

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ഉന്നയിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ കടുത്ത ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് ലോക്‌സഭാ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു.

​സഭ സമ്മേളിച്ചയുടൻ തന്നെ നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെ സഭാ നടപടികൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പീക്കർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

സ്പീക്കറുടെ നിലപാട്:

സഭാ നടപടികളോട് സഹകരിക്കണമെന്നും ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ കീഴ്‌വഴക്കമല്ലെന്നും" സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു.

​ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയമായതിനാൽ സഭയിലെ മറ്റ് നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്. ഇതിനിടെ രാജ്യസഭയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി. 

Tags

Share this story

Featured

You may like