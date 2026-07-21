നീറ്റ് ക്രമക്കേട്: ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി; 13 പേരെ ജയിലിലടച്ചു, ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 12:22 IST
മോദി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്താകമാനം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും വഴിവെച്ച നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ഒടുവിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വിഷയത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തവും കർശനവുമായ നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിൽ ഇതുവരെ 13 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

​എൻ.ഡി.എ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് വിഷയം പരാമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. പരീക്ഷാ ചോർച്ചയും ക്രമക്കേടുകളും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ക്രമക്കേടിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവർക്കും കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അഴിമതി തടയാൻ നിയമ നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.ബി.ഐ അടക്കമുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളും കടുത്ത നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 

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