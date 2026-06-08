നീറ്റ് യുജി പുനപ്പരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേനയുടെ Mi-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ: കനത്ത സുരക്ഷ
ന്യൂഡൽഹി: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG 2026) പുനപ്പരീക്ഷ അതീവ സുരക്ഷിതമായി നടത്തുന്നതിനായി അസാധാരണ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയും (NTA). രാജ്യത്തുടനീളം സുരക്ഷിതമായും കൃത്യസമയത്തും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ (IAF) ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണയാണ് ഇത്തവണ തേടിയിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യോമസേനയുടെ വിശ്വസ്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകളായ Mi-17 ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിന്യസിക്കുമെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ജൂൺ 21-നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ്-യുജി പുനപ്പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. മുൻപ് തപാൽ വകുപ്പ് വഴിയായിരുന്നു പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പല കൈകൾ മറിഞ്ഞ് പോകുന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വിതരണ ചുമതല പൂർണ്ണമായും വ്യോമസേനയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചത്.
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ:
- എയർലിഫ്റ്റിംഗ്: അച്ചടിശാലകളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 18 കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളിലും Mi-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലുമായിരിക്കും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയോടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും.
- ജിപിഎസ് ട്രാക്കിംഗ് (GPS Tracking): ചോദ്യപേപ്പറുകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന റൂട്ടുകൾ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ ജിപിഎസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.
- ലോക്ക്ഡൗണിൽ വിദഗ്ധർ: ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയവർ, വിവർത്തകർ, മോഡറേറ്റർമാർ എന്നിവരെ പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ AI കാവൽ: പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്രിമത്വം തടയാൻ ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷനും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) അധിഷ്ഠിത സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും മൊബൈൽ ജാമറുകളും ഉപയോഗിക്കും.
മേയ് മാസം നടന്ന ആദ്യ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത് 22 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം.