നീ​റ്റ് യു​ജി പു​നഃ​പ​രീ​ക്ഷ; സു​പ്ര​ധാ​ന ഹ​ർ​ജി സു​പ്രീം കോ​ട​തി ത​ള്ളി: പ​രീ​ക്ഷ മു​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്ര​കാ​രം ന​ട​ക്കും

By  Metro Desk Jun 2, 2026, 19:38 IST
Court

ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ യോഗ്യതാ നിർണയ പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG) പുനഃപരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച സുപ്രധാന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ, മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

​പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളും സമയനഷ്ടവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിച്ച 1,563 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായാണ് പുനഃപരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നോ മാറ്റിവെക്കണമെന്നോ ഉള്ള ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

​കൗൺസിലിംഗ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഹർജികൾ ജൂലൈ 8-ലേക്ക് കോടതി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കി. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ തന്നെ പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുമെന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ആശയക്കുഴപ്പമില്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.

