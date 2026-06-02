നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ; സുപ്രധാന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി: പരീക്ഷ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ യോഗ്യതാ നിർണയ പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യു.ജി (NEET-UG) പുനഃപരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച സുപ്രധാന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ, മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം തന്നെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളും സമയനഷ്ടവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിച്ച 1,563 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായാണ് പുനഃപരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പരീക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നോ മാറ്റിവെക്കണമെന്നോ ഉള്ള ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
കൗൺസിലിംഗ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഹർജികൾ ജൂലൈ 8-ലേക്ക് കോടതി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കി. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ തന്നെ പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുമെന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ആശയക്കുഴപ്പമില്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.