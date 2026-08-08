ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു, മഷി ആക്രമണം; പ്രക്ഷോഭകനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി: ജാർഖണ്ഡിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം 15-ാം ദിവസത്തിലേക്ക്
റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിൽ പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരം 15-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു. സർക്കാരുമായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതും, സമാധാനപരമായി നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പ്രക്ഷോഭക നേതാവിന് നേരെ മഷി ആക്രമണം ഉണ്ടായതും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മഷി ആക്രമണം: റാഞ്ചിയിലെ ബിർസ ചൗക്കിലേക്ക് സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (AISA) ദേശീയ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറയ്ക്ക് നേരെ ഒരാൾ മഷി ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണം നടത്തിയ അമർനാഥ് പാണ്ഡെ എന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ആരോഗ്യനില മോശമായി: ജെപിഎസ്സി-ജെഎസ്എസ്സി (JPSC-JSSC) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ റാംചിയിലെ ജയ്പാൽ സിംഗ് മുണ്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സമരക്കാരിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ചർച്ചകളിലെ അനിശ്ചിതത്വം: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ 11 അംഗ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോപണം.
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണ്ണമായും അന്വേഷിക്കുക, ക്രമക്കേട് നടന്ന പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നത്.