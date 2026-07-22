നിഷ്പക്ഷമായ വേദിയിൽ മാത്രമേ ചർച്ച നടത്തൂ; ചർച്ചയ്ക്കായി ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വീട്ടിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ ഇല്ല: സൗരവ് ദാസ്
Jul 22, 2026, 17:22 IST
ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലോ ഓഫീസിലോ വെച്ചുള്ള ഇനി ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും താനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് സൗരവ് ദാസ്. ഇനി ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തികച്ചും നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സൗരവ് ദാസ് ഇക്കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ചായ്വുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും, ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യവും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുനൽകുന്ന പൊതുവേദി മാത്രമാണ് ഇനി സ്വീകാര്യമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വസതികളിലോ വ്യക്തിഗത ഓഫീസുകളിലോ വെച്ച് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ചർച്ചകളുടെ സുതാര്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ തീരുമാനം.