ജമ്മു കശ്മീർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് ഭൂപടം; പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ ക്ഷമാപണം
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിമാനക്കമ്പനിയായ നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ്, ജമ്മു കശ്മീർ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപകാല പോസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന്, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റായ ഭൂപടത്തിന് എയർലൈൻസ് ക്ഷമാപണം നടത്തി, അതിനെ "കാർട്ടോഗ്രാഫിക് കൃത്യതയില്ലായ്മ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച എയർലൈനിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് പങ്കിട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഈ ചിത്രം എക്സിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വൈറലാകാൻ സമയമെടുത്തില്ല, ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
താമസിയാതെ, #BoycottNepalAirlines എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ട്രെൻഡുചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നേപ്പാളിനെതിരെ നയതന്ത്ര പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോടും (MEA) വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് നേപ്പാളികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകി, വ്യാപാര പ്രവേശനം നൽകി, ഇന്ധനം നൽകി, വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി, ദുരന്ത നിവാരണം നൽകി, നേപ്പാളിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു നിർത്തിയെന്ന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ എടുത്തുകാണിച്ചു.
അടുത്തിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഹിമാലയൻ രാജ്യത്ത്, കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ മുൻ മേയറായ ബാലേന്ദ്ര ഷാ, നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു.
നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് ഫേസസ് ബാക്ക്ലാഷ്
എയർലൈനിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ച നിരവധി ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഭോജ്പുരി നടനും ഗായകനുമായ ഖേസരിലാൽ യാദവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മനഃപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
"ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ നേപ്പാൾ എയർലൈൻസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ, അതും ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല; ഇത് മനഃപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ അവർ പ്രകോപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു," യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു, നേപ്പാളിന്റെയോ വിമാനക്കമ്പനിയുടെയോ ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
"നെറ്റ്വർക്ക് മാപ്പിലെ പിശകിന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു... അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച ഭൂപടത്തിൽ കാര്യമായ കൃത്യതയില്ലായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു," അതിൽ പറയുന്നു.
ഒരു ആന്തരിക അവലോകനത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരിയർ പറഞ്ഞു.
"മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഉള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നു, കൂടാതെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഏതൊരു കുറ്റത്തിനും ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു," എയർലൈൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിവാദം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാർച്ചിൽ കാഠ്മണ്ഡു-ഡൽഹി റൂട്ടിൽ സർവീസുകൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ, ദിവസേന ഒരു വിമാനം മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഇത് ആഴ്ചയിൽ 10 വിമാനങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കാനാണ് നേപ്പാൾ എയർലൈൻസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.