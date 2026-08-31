നേപ്പാൾ പ്രളയം: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗണ്ഡക് നദിയിൽ നിന്ന് 4 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു; ആകെ മൃതദേഹങ്ങൾ 13 ആയി
കുശിനഗർ: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുശിനഗർ ജില്ലയിലുള്ള ഗണ്ഡക് നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടെ കുശിനഗറിൽ നിന്ന് മാത്രം വീണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 13 ആയി ഉയർന്നു.
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (SDRF) നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഞായറാഴ്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെയും രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുശിനഗറിലെ മോർച്ചറി നിറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പുതിയതായി കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഗോരഖ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നേപ്പാളിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നേപ്പാളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 788 കടന്നു. ഇനിയും 2,500-ലധികം ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നേപ്പാൾ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.