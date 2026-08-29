നേപ്പാൾ പ്രളയം: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള 404 പേർ സുരക്ഷിതരെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു; 60 പേരെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല

By  Metro Desk Aug 29, 2026, 09:36 IST
നേപ്പാൾ

മുംബൈ: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തെയും മിന്നൽപ്രളയത്തെയും തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള 404 പേർ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർ എല്ലാവരും നിലവിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള 60 വിനോദസഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

​കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ 299 പേരുമായി കൺട്രോൾ റൂം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 105 പേർ ഇതിനകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി യാത്രപോയ 60 പേരുമായാണ് നിലവിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഊർജിതമായി തുടർന്നു വരികയാണ്. 

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