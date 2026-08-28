നേപ്പാൾ പ്രളയം: കാണാതായ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നു
Aug 28, 2026, 14:03 IST
അഹമ്മദാബാദ്: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കടുത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും കാണാതായ ഗുജറാത്തുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ എൻ.ആർ.ഐ (NRI) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സംസ്ഥാന എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്റർ (SEOC) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് കാണാതായവരുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപത് പേരെക്കൂടി പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കൈലാസ് മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയവരും നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് പ്രധാനമായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.