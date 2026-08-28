നേപ്പാൾ പ്രളയം: കാണാതായ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശികളുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നു

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 14:03 IST
നേപ്പാൾ

അഹമ്മദാബാദ്: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കടുത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും കാണാതായ ഗുജറാത്തുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ എൻ.ആർ.ഐ (NRI) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

​സംസ്ഥാന എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്റർ (SEOC) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് കാണാതായവരുടെ പട്ടികയിൽ ഒൻപത് പേരെക്കൂടി പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കൈലാസ് മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയവരും നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് പ്രധാനമായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like