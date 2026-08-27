നേപ്പാൾ പ്രളയം: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുകുൾ റോയിയുടെ മരുമകളെ കാണാതായി
കാഠ്മണ്ഡു / കൊൽക്കത്ത: നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ രൂക്ഷമായ പ്രളയത്തിലും മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും കുടുങ്ങി കാണാതായവരിൽ മുൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി മുകുൾ റോയിയുടെ മരുമകൾ ശർമിഷ്ഠ ഭൗമിക് റോയിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 21-നാണ് ഒരു സ്വകാര്യ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി ശർമിഷ്ഠ നേപ്പാൾ സന്ദർശനത്തിനായി തിരിഞ്ഞത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇവരുമായി യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെടലും സാധ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഭർത്താവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശുഭ്രാംശു റോയ് വ്യക്തമാക്കി. ശർമിഷ്ഠ അടക്കമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കുടുംബവും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
നേപ്പാളിലും ടിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും പെട്ടെന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഈ ദുരന്തത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.